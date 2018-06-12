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12 Haziran 2018 15:02

Akçakoca’da kaldırım yenileme çalışması sürüyor

Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor.

Akçakoca’da kaldırım yenileme çalışması sürüyor

12 Haziran 2018 15:02


Kaldırım çalışmaları kapsamında geçtiğimiz günlerde Yalı Mahallesi Bebek sokak ta çalışmalarına başlanılan bulvar taşı kaldırım döşeme çalışmaları tamamlandı. İlçenin çeşitli noktalarında tahrip olan ve bozulan kaldırımların yerine başlatılan çalışmalar doğrultusunda eski kaldırım taşlarını söken ekipler, yerine çok daha sağlam ve modern kaldırım taşları döşüyor. Gerçekleşen çalışmalar ile bir yandan sokaklar genişletirken, diğer yandan sokak ve caddelerin güzel bir görünüme kavuşması sağlanıyor.




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