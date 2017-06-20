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20 Haziran 2017 11:38

Akçakoca’da kaliteli ıhlamur tür tespit çalışmaları yapıldı

Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü Deredibi Orman İşletme Şefliğinde Ihlamur ağacının yoğun olduğu bölmelerinden Ihlamur çeliği ve tomurcuğu örnekleri alındı.

Akçakoca’da kaliteli ıhlamur tür tespit çalışmaları yapıldı

20 Haziran 2017 11:38


Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi işbirliği ile Samsun Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Tıbbi - Aromatik olarak değerlendirilebilecek Ihlamur Tiplerinin belirlenmesi konulu proje kapsamında Enstitü uzmanları Emel Demir ve Reyhan Karayel tarafından Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü Seyfettin Kiniş eşliğinde


Bu proje ile Karadeniz Bölgesi sahil kuşağında bulunan ıhlamur alanlarının tespiti ve tür teşhisi yapılarak, tespit edilen ağaçlardan alınan çeliklerle çoğaltım yapılacak, çiçek ve yapraklarda tıbbi açıdan uçucu yağ, toplam flavonoid, tanen ve müsilaj miktarları belirlenecek, yapılan gözlem ve analizler sonucu kaliteli ürün veren ıhlamur genotipleri tespit edilecektir.




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