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01 Mart 2018 12:45

Akçakoca’da kar küreme çalışması

Akçakoca’yı etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle Akçakoca Belediyesi ekipleri ilçe genelinde kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

Akçakoca’da kar küreme çalışması

01 Mart 2018 12:45


Akçakoca Belediyesi ekipleri yoğun kar yağışından vatandaşların etkilenmemesi ve olası trafik kazalarına karşı kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Ana arter yollarda kar küreme ve tuzlama araçları yanı sıra iş makineleri yardımıyla yürütülen çalışmalar yanında yayaların güvenliği içinde alt ve üst geçitlerdeki kaldırımlar, ibadethaneler ve kamusal alanlarda kürekle temizlik yaptı. Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, kar küreme çalışmalarının tüm ekipler ve araçlarla yapıldığını dile getirerek "Akçakoca Belediye Fen İşleri ekiplerimiz teyakkuz halinde çalışmaları sürdürüyorlar. Ana arterler olmak üzere cadde ve sokaklarda kar küreme çalışmalarımızı aksaksız sürdürüyoruz’’ dedi.




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