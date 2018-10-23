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Akçakoca'da kaza 1 yaralı

Akçakoca’da Pazar yolunda meydana gelen kaza 1 kişi yaralandı.

Akçakoca'da Pazar yolunda meydana gelen kaza 1 kişi yaralandı.


Akçakoca Salı pazarı yolunda Ümit Bülbül'ün kullandığı 81 KA 885 plakalı haif ticari araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Bahri Serdar'a çarptı.


Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adama ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı ve ardından tedavisine devam etmek üzere Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralının durumunun iyi olduğu bildirilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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