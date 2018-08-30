Akçakoca’da kentsel dönüşüm projesinde yıkımlar sürüyor

Yalı Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, liman içini ve üst kısımlarını kapsayan geniş bir alanda büyük bir değişim sağlayacak olan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi artık yapım aşamasına geçiyor. Geçen yıl büyük bölümü belediyeye ait olan Belediye Pasajı’nın diğer mülk sahipleri ile uzlaşılarak yıkımının gerçekleştirilmesinin ardından, yıkım kararı alınan ancak uzlaşı sağlanamayan ve mahkemeye intikal eden diğer binaların yıkımına da bu sabah itibariyle başlandı. Hukuk sürecinin tamamlanması sonrası tahliye kararı alınan ve verilen süre zarfında boşaltılan Ertuğrul ailesine ait binanın yıkımı belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Eylül ayının ilk haftasında yapılacak tebligat sonrası Sezgin ailesine ait binanın yıkımını, Ekim ayında da Pazvantlar’a ait bina ile Tokgözler’in binasının yıkımını gerçekleştireceklerini ifade ederek, "Ekim ayı sonu itibariyle tüm yıkımlar tamamlanmış olacak" dedi.

TOKİ üst düzey yetkilileri ile İstanbul’da bir araya gelen Başkan Yemenici, Akçakoca Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili TOKİ Başkanı Ergün Turan’ın hukuki süreç tamamlanır tamamlanmaz ihalesinin yapılması talimatını bizzat verdiğini açıklamıştı. Ekim ayında yıkımların sona ermesi ile birlikte ihalenin kasım ya da aralık ayında yapılması planlanıyor.