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23 Temmuz 2018 13:58

Akçakoca’da mahmuz yapımı için çalışmalar hızlandı

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Karadeniz sahiline dalgakıran yapımı çalışmalarının başladığını açıkladı.

Akçakoca’da mahmuz yapımı için çalışmalar hızlandı

23 Temmuz 2018 13:58


Başkan Yemenici, Akçakoca sahilinde mahmuz denilen dalga kıran yapımı için zemin etüd çalışmalarına hız verildiğini söyledi. Başkan Yemenici, "Kıyı erozyonunu önlemek kumlanmayı arttırmak ve dalgayı kırarak, Akçakocamızda turizm sezonunu uzatmak için yapmayı planladığımız açık deniz dalgakıran (mahmuz) çalışmamızın deniz dibi etüt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerimiz tüm hızıyla çalışmalarını tamamlayıp uygulama işine geçebilmek için gece gündüz demeden çalışıyor. En kısa zamanda alanda da çalışmalar başlayacak’’ diye konuştu.




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