Akçakoca’da mavi bayraklı plaj sayısı üçe çıktı.

Akçakoca Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün çalışmalarıyla bu yıl Akevler plajına da mavi bayrak alındı.

Akçakoca’da mavi bayraklı plaj sayılarının günden güne artırılmasının mutluluğu yaşanılıyor. Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, “Bizim amacımız Akçakoca sahillerinin tamamını mavi bayraklı hale getirmek. Akçakoca Belediyesi Ceneviz Kalesi plajı ve Çuhallı plajının ardından Ak evler plajının da mavi bayrak alabilmek için gerekli 33 kriteri de yerine getirerek, plaja mavi bayrağı kazandırdık. Ak evler plajına da Mavi Bayrak kazandırılmasıyla birlikte ilçemizde Mavi Bayrak plaj sayısını üçe çıktı. Akçakoca Belediyesi olarak ilerleyen zamanda Akçakoca’nın bütün plajlarını mavi bayraklı hale getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.