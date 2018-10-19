Akçakoca'da muhtarlar günü kutlandı

Akçakoca Kent Meydanında gerçekleştirilen törende Akçakoca Muhtarlar Derneği Başkanı Rıdvan Acat, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Tören saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, İGM Başkanı Ayfer Yılmaz, siyasi parti ilçe başkanları, protokol üyeleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Akçakoca Muhtarlar Derneği Başkanı Rıdvan Acat'ın günün önemine değinen konuşması sonrasında protokol üyeleri hep birlikte muhtarlar derneğini ziyaret etti. Atatürk anıtına bırakılan çelengi Yalı Mahallesi muhtarı Okan Kural ile Balatlı köyü muhtarı Mehmet Çil taşıdı.