Diğer
Kategoriler
16 Eylül 2017 13:04

Akçakoca’da narko-sokak uygulaması

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde narko-sokak uygulaması gerçekleştirildi.

Akçakoca’da narko-sokak uygulaması

16 Eylül 2017 13:04


İçişleri Bakanlığının koordinesinde ülke genelinde yapılan narko-sokak uygulaması ile ilgili olarak, Akçakoca ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının yoğun olduğu mahallelerde, umuma açık yer ve çevrelerinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı uygulama yaptı.


Yapılan uygulama neticesinde toplamda 228 şahsın sorgusu yapılırken, 1 şahsın arandığı tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheli şahıstan bir adet ruhsatsız 7.65 tabanca 12 adet fişek ele geçirildi. Şahsa 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılırken, 1 şüpheli şahsa da Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan işlem yapıldı. Şahıstan bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.


Toplam 31 araç kontrol edilirken bin 900 TL para cezası uygulandı.


Uygulamada toplamda 6 ekip, 30 personel ve 1 dedektör köpek görev aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç