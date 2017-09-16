Akçakoca’da narko-sokak uygulaması

İçişleri Bakanlığının koordinesinde ülke genelinde yapılan narko-sokak uygulaması ile ilgili olarak, Akçakoca ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının yoğun olduğu mahallelerde, umuma açık yer ve çevrelerinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı uygulama yaptı.

Yapılan uygulama neticesinde toplamda 228 şahsın sorgusu yapılırken, 1 şahsın arandığı tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheli şahıstan bir adet ruhsatsız 7.65 tabanca 12 adet fişek ele geçirildi. Şahsa 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılırken, 1 şüpheli şahsa da Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan işlem yapıldı. Şahıstan bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

Toplam 31 araç kontrol edilirken bin 900 TL para cezası uygulandı.

Uygulamada toplamda 6 ekip, 30 personel ve 1 dedektör köpek görev aldı.