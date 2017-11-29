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29 Kasım 2017 15:29

Akçakoca’da okullara geri dönüşüm kutuları dağıtıldı

Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan okullara sosyal sorumluluk adı altında cam, plastik, metal ve kağıtların geri dönüşüme çevirmek için, üçlü geri dönüşüm kutuları dağıtıldı.

Akçakoca’da okullara geri dönüşüm kutuları dağıtıldı

29 Kasım 2017 15:29


Doğal kaynaklar, nüfusun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeni ile her geçen gün daha da azalmaktadır. Bu nedenle malzeme tüketimini azaltmak, değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri dönüştürmek sureti ile doğal kaynakları verimli kullanmak zorundayız. Bu nedenle geri dönüşüm; doğal kaynakların korunması ve verimli kullanılması için son derece önemli bir işlemdir.


Bu kapsamda Akçakoca Belediyesi, sosyal sorumluluk adı altında başlattığı bu projede okullara geri dönüşüm kutuları bırakıldı. Geri dönüşümü sağlanabilecek kağıt, karton, cam, plastik, metal gibi atıkların çöpe gitmesinin önüne geçmek ve çevre bilinci oluşturarak doğayı korumak üzere dağıtılan kutular belirli periyotlarda toplanacak.




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