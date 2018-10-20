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Akçakocada ortak yaşam ve dinlenme alanları her geçen gün artıyor

Akçakoca Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi, kentteki yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Akçakocalıların keyifle zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturmak hedefiyle çalışan Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ve ekibi, kent genelindeki birçok sokak ve caddeye yeni parklar kazandırdı ve kazandırmaya da devam ediyor.


Kent genelinde parkların sayısını arttırmak için yoğun mesai harcayan Akçakoca Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri büyük küçük demeden uygun olan her alanı park bölgesi olarak değerlendirerek Akçakocalılara hizmetine sunuyor. Akçakoca Belediyesi, yeni nesil modern oyuncaklarla çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlarken, oyun grubu alanlarını çocuklar için daha güvenli ve hijyenik bir malzeme olan kauçuk zemin ile kaplıyor.


Parklar aydınlatmalarla gece kullanımı için de hazır hale getirilirken düzenli olarak yapılan peyzaj çalışmalarıyla yeşil görünümün sürekliliği sağlanıyor. Düzenlediği parklarda yetişkinlere yönelik düzenlemelerde yapan Akçakoca Belediyesi, her yaştan kentlinin keyifli saatler geçirebileceği oturma alanları ve günün her saati spor yapabilecekleri spor aletleri yerleştiriyor.

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