Akçakoca'da palamut briç turnuvası düzenlendi

Akçakoca'da düzenlenen Palamut Briç Federasyonuna 340 briç sporcusu katıldı.

Akçakoca Belediyesi sponsorluk olduğu briç turnuvasında Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Türkiye Briç federasyonu yönetim kurulu üyesi İbrahim Bilgin ve Federasyon'un Düzce İl Temsilcisi Ümit Koç konuklarla bire bir ilgilendiler. Türkiye'nin dört bir yanından Akçakoca'ya gelen briç sporcuları, turnuva öncesinde otelin terasında canlı müzik eşliğinde ikramlardan tadarak sohbetler ettiler.

Türkiye Briç Federasyonu Başkanı Nafiz Zorlu basına yaptığı açıklamada Akçakoca'da olmaktan mutlu olduğunu ve 2019 Avrupa Şampiyonasının Türkiye'de olacağını, 2020 yılında da Dünya kupasının Türkiye'de yapılacağını belirtti. Bu turnuvaların briç sporunun toplum tarafından çok daha fazla sevilmesine vesile olacağını ifade eden Başkan Zorlu, gelen sporcuların kişisel harcamaları ve konaklama masraflarının haricinde Avrupa şampiyonasından 3 milyon Euro, Dünya şampiyonasında ise 8 milyon Euro'nun Türkiye'ye getirisinin olacağını söyledi.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ise yaptığı açıklamada “ Briç turnuvası başladığı günden bugüne her gün üstüne eklenerek oluşturulan bir festival haline geldi. İnşallah daha da güçlenerek önümüzdeki yıllara doğru bu etkinlik devam edecek. Bugün geçen seneden ve önümüzdeki senelerden daha farklı olarak fazla kalabalık olduğunu hissediyorum. Tüm katılımcılara öncelikle başarılar diliyorum, Akçakoca ekibimizin de iyi dereceler almasını temenni ediyorum” diye ifade etti.

Otelin 9. katındaki salona kurulan 85 masada 340 sporcu eşleşti. Oyunlar başlamadan önce Briç Federasyonu Başkanı Nafiz Zorlu tarafından katkılarından ötürü Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici'ye bir plaket takdim edildi.