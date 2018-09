Akçakoca’da parklar hem çoğalıyor hem yenileniyor

Akçakoca Belediyesi, ilçedeki yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çocukların keyifle zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturma hedefiyle çalışan Akçakoca Belediyesi, kent geneline tüm mahallelere park yaparak Akçakocalılara ve çocuklara oyun ve dinlenme alanları oluşturuyor. Bu çalışmalar kapsamında hastane yanına da çocuk parkı kurulmuş olup, parkın çevre düzenlemesi yapılmaktadır.

Akçakoca’nın ortak yaşam ve dinlenme alanları her geçen gün artıyor. Kent genelinde dinlenme bölgeleri arttırmak için yoğun mesai harcayan Akçakoca Belediyesi, uygun olan her alanı park bölgesi olarak değerlendirerek Akçakocalıların hizmetine sunuyor. Parklarda her türlü konforu sağlayan Park ve Bahçeler Birimi ekipleri, yeni nesil modern oyuncaklarla çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlarken, oyun grubu alanlarını çocuklar için daha güvenli ve hijyenik bir malzeme olan kauçuk zemin ile kaplıyor.

Düzenlediği parklarda yetişkinlere yönelik düzenlemelerde yapan Akçakoca Belediyesi, her yaştan kentlinin keyifli saatler geçirebileceği oturma alanları ve günün her saati spor yapabilecekleri spor aletleri yerleştiriyor.