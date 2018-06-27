Akçakoca’da peyzaj düzenlemeleriyle orta refüjler güzelleşiyor

Akçakoca Belediyesi ekipleri farklı peyzaj tasarımları ve estetik çalışmalarla kenti güzelleştirilirken şehre modern bir görünüm kazandırılıyor. ilçeyi güzelleştirmek, daha modern, daha yaşanılabilir bir Akçakoca oluşturmak için çevre düzenlemesine büyük önem verdiklerini belirten Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici “İlçe genelinde estetik çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalarımızın doğal görüntüde olmasına özen gösteriyoruz. Burada ki çevre düzenleme ve yenilik çalışmalarımız bununla da kalmayıp devamı gelecektir” diye ifade etti.