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23 Temmuz 2018 13:26

Akçakoca’da plajlar tıklım tıklım

Batı Karadeniz’in incisi Akçakoca’da 30 kilometre uzunluğundaki plajlar tıklım tıklım doldu.

Akçakoca’da plajlar tıklım tıklım

23 Temmuz 2018 13:26

Eşsiz güzelliğe sahip olan plajları özellikle Ankaralıların tercih ettiği görüldü


Karadeniz’de aşırı sıcakların bastırması ve gölgede 34 derece sıcaklığın görülmesiyle birlikte Akçakoca sahilleri tıklım tıklım doldu. Plajlara akın eden yerli ve yabancı turistler, Karadeniz’in serin sularında serinlerken görüntülendi.


Ankara ve Anadolu’nun çeşitli il ve ilçelerinden gelen turistler, aşırı sıcaklar nedeniyle Karadeniz’in serin sularını tercih ettiklerini belirterek, "Ankara’ya çok yakın olan Akçakoca’yı tercih ettik. Burası çok temiz ve rahat, serin sularında serinlemenin tadını çıkarıyoruz" dedi.




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