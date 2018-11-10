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Akçakoca'da saat 09.05 geçe hayat durdu

Akçakoca’da 10 Kasım Atatürk’ü Anma Gününde saatler 09.

Akçakoca'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Gününde saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalması ile hayat durdu.


10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Akçakoca ilçesinde kent meydanında tören düzenlendi. Hükümet konağı önündeki yapılan törene Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Öztürk ve Belediye Başkanı Yemenici'nin Atatürk anıtına çelenk koyma törenin ardından, saat 09:05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Mustafa Kemal Atatürk'ün 80'inci ölüm yıl dönümü gün içinde çeşitli etkinliklerle anılacak.

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