Akçakoca’da sokak ve caddelerde dönüşüme imza atılıyor

Tamamlanan birinci etaptan sonra ikinci etapta da çalışmalar son hızla devam ediyor.

Proje sayesinde ilçeye gelenleri, yenilenen yüzüyle yepyeni bir Akçakoca karşılayacak. Metropol kentlerdeki kentsel görünüşü aratmayan bu çalışmayla, turizm ilçesi Akçakoca’nın cadde ve sokakları değişmeye devam edecek.

Yüksek kalitede uygun yapı malzemelerinin kullanıldığı cephe sağlıklaştırılmasında binalar modern bir görünümle şekilleniyor. Çeşitli renklerde ve dokuya uygun, geleneksel mimari özellikleri baz alınarak yapılan kentsel çalışmada, yapılar güzel bir görünüm kazanıyor.

Kent merkezindeki peyzaj tasarım çalışmalarının toplumun her kesiminden kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlilikte olması kentsel estetik bakış açısıyla ilçeye uygulanıyor. Prestij cadde ve sokak uygulamasıyla ilçe muhteşem bir görünüme kavuşuyor. Akçakoca, turizm destinasyonlarına sahip olan metropolitan şehirlerin, turistik ilçesine dönüşmeye hazırlanıyor.