Akçakoca’da sokaklar tek tek iyileştiriliyor

etabında Sandal, Liman ve M.Servet sokakları tamamlandı ve yeni cephe çalışmalarıyla bu sokaklar modern bir görüntüye kavuştu.

Yürütülen sokak sağlıklaştırma projesinde 2. etap çalışmaları için düğmeye basıldı ve Misafir sokakta ilk olarak binaların çatılarında çalışmalar yavaş yavaş başladı. Projeye önem veren Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici 1.etap sokak sağlıklaştırma projesinin çok beğenildiğini ve o noktanın havasını değiştirdiğini belirtti. İkinci etap olarak planlanan bölgede ise yapılacak çalışmalarla birlikte ilçenin daha bir hareketlilik kazanacağını ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla Akçakoca turizmine önemli katkılar sağlanacağını ifade etti.