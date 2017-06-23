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23 Haziran 2017 11:21

Akçakoca’da sokaklar tek tek iyileştiriliyor

Akçakoca’nın modern bir kent kimliğine kavuşması için Akçakoca Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl başlattığı çalışmalar kapsamında sokak sağlıklaştırma projesinin 1.

Akçakoca’da sokaklar tek tek iyileştiriliyor

23 Haziran 2017 11:21

etabında Sandal, Liman ve M.Servet sokakları tamamlandı ve yeni cephe çalışmalarıyla bu sokaklar modern bir görüntüye kavuştu.


Yürütülen sokak sağlıklaştırma projesinde 2. etap çalışmaları için düğmeye basıldı ve Misafir sokakta ilk olarak binaların çatılarında çalışmalar yavaş yavaş başladı. Projeye önem veren Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici 1.etap sokak sağlıklaştırma projesinin çok beğenildiğini ve o noktanın havasını değiştirdiğini belirtti. İkinci etap olarak planlanan bölgede ise yapılacak çalışmalarla birlikte ilçenin daha bir hareketlilik kazanacağını ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla Akçakoca turizmine önemli katkılar sağlanacağını ifade etti.




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