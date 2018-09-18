Akçakoca'da temizlik çalışmaları devam ediyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü kent genelinde yaptığı temizlik çalışmalarına devam ederken, düzenli olarak mahallelerde de genel temizlik çalışması yapılıyor. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen mıntıka temizliği Osmaniye mahallesinde gerçekleştirildi.

Belediye sınırları içerisinde bütün ana cadde ve sokaklardan her gün düzenli olarak çöp toplanıyor. Kentin ana arterleri, sokak ve mahalleler süpürülüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmakta olan çöp süpürme aracı ile gün içerisinde ilçedeki cadde ve sokaklar periyodik olarak temizleniyor. Ayrıca ekipler mahallelerde mıntıka temizliği yaparak, bu temizlik hareketi ile görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyor.