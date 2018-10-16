Akçakoca'da temizlik çalışmaları hız kesmiyor

Akçakoca Belediyesi'nin cadde ve sokaklarda başlattığı temizlik çalışmaları devam ediyor.

Sağlık ve temizlik konularını öncelikli hizmet alanı olarak belirlediklerini belirten Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici “Sokaklar, caddeler şehirlerin vitrini ve aynalarıdır. Hemşehrilerimize yaşanılabilir bir ortam oluşturmak adına Akçakoca'yı köşe bucak temizliyoruz. Belediye olarak bir yandan projelerimizi sürdürürken bir yandan da kentimizi temiz tutmaya özen gösteriyoruz” diye belirtti.

İlçe genelinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarını hummalı bir şekilde yürüten Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde başlattıkları temizlik çalışmasında görüntü kirliliği oluşturan tüm atıkları ve çöpleri toplayıp temizleyerek, sokak ve caddeleri temiz bir görüntüye kavuşturuyor.