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Akçakoca'da trafik kazası: 3 yaralı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Akçakoca Ayazlı Mahallesi çevre yolunda Tugay Yunus (25) idaresindeki 14 DG 969 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Yunus ve otomobil içerisindeki Ramazan Yıldız (19) ve Sezer Yıldız (22) yaralandı.


Yaralılardan Sezer Yıldız, sıkıştığı yerden Akçakoca Belediyesi kaza kırım ekipleri tarafından çıkartıldı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralıları Düzce Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.


Yaralılardan Sezer Yıldız ve Tugay Yunus'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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