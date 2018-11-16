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Akçakoca'da trafik kazası: 4 yaralı

Akçakoca Ereğli yolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza saat 11.00 civarında Alaplı-Akçakoca karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Akçakoca istikametinden Alaplı istikametine giden 81 KF 840 plakalı otomobil tali yoldan ana yola çıkan 81 KB 124 plakalı hafif ticari kamyonet ile çarpıştı.


Kazada yaralanan 4 kişi olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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