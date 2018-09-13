Akçakoca'da yangın

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu.
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu.
Düzce'nin Akçakoca ilçesi Ak Evler bölgesinde çıkan yangında 3 katlı apartmanın en üst katında yangın çıktı. Evin mutfak bölümünden başlayan yangını gören ev halkı itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken maddi hasar meydana geldi.