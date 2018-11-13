Akçakoca'da yeni içme suyu arıtma tesisinde sona gelindi

Akçakoca'da, yaz aylarında yerli ve yabancı turist akınıyla yaşanan nüfus yoğunluğunda 100 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak arıtma tesisinin çalışmaları son hızla devam ediyor.

Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, İçme Suyu Arıtma Tesisinde yaptığı incelemelerde ilçenin en büyük problemi olan içme suyu sıkıntısının kökünden çözüleceğini söyledi. Başkan Yemenici, "Burası ilçemizdeki en önemli tesisimiz, tabi yol ve su olmasa olmuyor. Barajı da tamamladıktan sonra modern bir İçme Suyu Tesisine ihtiyacımız vardı. Bizim de seçimde sözümüzdü, modern bir tesis yapacağız dedik Akçakoca'ya. Çalışmalar hemen hemen bitmek üzere, kısa zaman sonra günlük 26 bin metre küp arıtma kapasitesi olan hem ozanla hem klorla dezenfeksiyon yapabilecek son teknoloji bir tesis, yüklenicimiz olan firma hızla çalışıyor. Mekanik aksanların hepsi kuruldu, saha düzenlemesinin tamamlanmasıyla birlikte tesisimizi hep beraber açacağız. Şunu söylemiştik “Akçakoca Damacana suya mahkum kalmayacak” tesisimiz açılınca kaliteli su verilecek ilçemize. Yazın su sıkıntımız oluyordu, bunu da bertaraf etmiş olacağız, gerçekten çok önemli yatırımlarınızdan bir tanesi olacaktır” diye ifade etti.