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27 Ağustos 2018 14:03

Akçakoca’da yenilenen yol şebeke planları teslim alındı

Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü 2018 yılı programında yer alan 4 Orman İşletme Şefliğine ait yol şebeke planı yenileneme işleri tamlamadı ve protokoller imzalanarak teslim alındı.

Akçakoca’da yenilenen yol şebeke planları teslim alındı

27 Ağustos 2018 14:03


Devir teslim protokolü işin yapımını üstlenen firma yetkilisi ile Orman İşletme Müdürü Zafer Ekinci ve Orman İşletme Şefleri katılımıyla yapıldı. Yol Şebeke planlarının yenilenmesiyle Orman İşletme Şeflikleri dahilindeki ormanlarının sürdürülebilir bir şekilde işletilmesi için ekim, dikim, üretim, bakım, hastalık ve zararlılarla mücadele, yangınlardan korunma ve yangınları söndürme gibi çeşitli ormancılık hizmetlerinin zamanında, yöntem ve tekniğine uygun olarak yapılabilmesine olanak sağlayacağı, aynı zamanda ormanların çok yönlü fonksiyonel faydalarının hizmete sunulması için katkı sunacağı ifade edildi.




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