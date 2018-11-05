Akçakoca'da yol üzerindeki bayrakların sökülmesine inceleme

Bunun üzerine ekipler inceleme başlattı.

Akçakoca Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 95. yılı nedeniyle Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan onlarca dükkanın önüne Türk bayrağı asıldı. Cadde üzerinde de asılı bulunan Türk bayrakları gece kim ya da kimler tarafından kırdığı bilinmezken, emniyet güçleri olayı araştırmaya başladı. Akçakoca emniyet güçleri olay yerinde inceleme yaparken, polislerin bölgede bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarını alarak incelemeye başladıkları öğrenildi.