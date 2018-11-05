İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akçakoca'da yol üzerindeki bayrakların sökülmesine inceleme

Akçakoca Belediyesi tarafından kentin ana caddelerine astığı Türk bayraklarının metal direkleri kırıldı bayraklar söküldü.

Bunun üzerine ekipler inceleme başlattı.


Akçakoca Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 95. yılı nedeniyle Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan onlarca dükkanın önüne Türk bayrağı asıldı. Cadde üzerinde de asılı bulunan Türk bayrakları gece kim ya da kimler tarafından kırdığı bilinmezken, emniyet güçleri olayı araştırmaya başladı. Akçakoca emniyet güçleri olay yerinde inceleme yaparken, polislerin bölgede bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarını alarak incelemeye başladıkları öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.