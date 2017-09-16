Akçakoca’da Yukarı Mahalle halkı yola dökülen çöplerden şikayetçi

Akçakoca Yukarı Mahalle İnci Sokak girişine dökülen çöplere karşı mahalle halkı tepkilerini dile getirdiler. Eskimiş yatak, yorgan, kanepe gibi her türlü evsel çöplerin yanı sıra, inşaat molozlarının da yasa dışı bir biçimde mahallelerine bırakıldığını belirten Yukarı Mahalle sakinleri, fındık toplama sezonuyla birlikte patoz artıklarının da döküldüğünü ve yakıldığını söylediler.

Mahalle sakinleri, Kaymakamlık ve Belediye yetkilileri tarafından çöp dökülen eski Köy Hizmetleri binasının yanı başındaki alana yönelik, acil tedbir alınmasını talep ettiklerini sözlerine eklediler. Çöp dökülen alanda ikamet eden bazı vatandaşlar ise, kötü kokudan dolayı burunlarını tıkayarak geçtikleri yasak çöp dökme alanıyla ilgili olarak, ilgili kurumların bilgilendirildiklerini, belediye başkanlığına vatandaşlar olarak bizzat gittiklerini, belediye görevlileri tarafından bölgeye asılan uyarı levhalarının ise çöp döken duyarsız vatandaşlar tarafından yakıldığını ifade ettiler.