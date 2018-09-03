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03 Eylül 2018 15:43

Akçakoca’daki plajların deniz suyu yüzülebilir kalitede

Akçakoca’daki plajların deniz suyu yüzülebilir kalitede olduğu bildirildi.

Akçakoca’daki plajların deniz suyu yüzülebilir kalitede

03 Eylül 2018 15:43


Düzce Valiliği Akçakoca Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Kumpınar plajından, Martı plajından, Akevler plajından, Çınaraltı plajından, Değirmenağzı plajından, Kadınlar plajından, Ceneviz Kalesi plajından, Edilli plajından, Kalkın plajından, Karaburun plajından, Melenağzı plajından deniz suyu numunesi alınarak Düzce İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde tahlilleri her 15 günde bir yapılmakta. Yapılan tahlil sonuçları resmi internet sitesinden http://yuzme.saglik.gov.tr/ adresinde yayımlıyor. İnternet adresinde yapılan açıklamada Akçakoca’nın deniz suyu mükemmel ve iyi standartta olan sonuçlardandır. Plajlarda yüzme suyu kalitesi açısından sıkıntı görülmeği görülüyor.




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