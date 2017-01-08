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08 Ocak 2017 12:47

Akçakocalılar Sarıkamış şehitleri için yürüdüler

Akçakocalılar Sarıkamış şehitleri için yürüdüler

08 Ocak 2017 12:47

Sarıkamış harekatının yıldönümünde Akçakoca halkı, şehitleri anmak adına bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Akçakoca ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüşe ilçe halkı kar-kış demeden eşlik etti.
Çuhallı çarşısındaki spor salonu önünden başlayan Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü Merkez camii önünde son bulurken, yürüyüşe katılan çok sayıda insan tekbirler getirip sloganlar attılar.
Sık sık ’’şehitler ölmez vatan bölünmez’’ sloganlarının atıldığı yürüyüş Merkez camii önünde son bulurken, Merkez camii önünde okunan kuran ve duaların ardından katılımcılara İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri tarafından helva dağıtıldı.



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