Akçakoca’nın her noktasın çalışmalar devam ediyor

Akçokaca Belediyesine bağlı ekipler çalışmalar kapsamında Hayalim Kent çevresi yolunda kilit parke çalışmalarına başladı. En kısa zamanda tamamlanıp halkın hizmetine açılacak. Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici yol çalışmaları ile ilgili şu sözlere yer verdi “Akçakocalı hemşerilerimin daha rahat ve güvenli bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri için imkanlarını seferber eden Fen İşleri Müdürlüğü, yol çalışmalarından aydınlatmalara ve yer altı çalışmalarından çevre düzenlenmesine kadar birçok alanda çalışmalar yapıyor. Vatandaşlardan kendi alanı ile ilgili olarak gelen talep ve şikayetleri de en kısa sürede cevaplayıp çözüme kavuşturan Fen İşleri Müdürlüğü, pek çok konuda Akçakocalılara hizmet veriyor. İlçenin tüm mahallelerinde gece gündüz demeden görev yapan ekiplerimiz, her konuya titizlikle yaklaşarak çözüme kavuşturmaya çabalıyor” ifadelerinde bulundu.