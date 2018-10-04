Akçokaca Belediye Başkanı Yemenici din görevlileriyle buluştu

Düzenlenen etkminliğe İlçe Kaymakamı Yasin Öztürk, İlçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu ve Akçakoca'da görev yapan din görevlileri katıldı. Toplumun her kesimi ile belirli periyotlarda bir araya gelen Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, "Mihrabında imam, kürsüsünde vaiz ve minaresinde müezzin olmak ve bu şerefli görevi ifa etmek üzere ömür sarf eden siz değerli din görevlilerimize davetimize katıldığınız için teşekkür ediyor ve hoş geldiniz demek istiyorum. 1-7 Ekim tarihleri arasında Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanmaktadır, haftanızı kutluyoruz. Tabi daha önce de sizlerle bir araya gelmiştir, gerçekleştirdiğimiz çalışmalar hakkında istişarelerde bulunmuştuk. Bugün ise bu haftaya münhasır sizlerle bir araya geldik. Sizler çok önemli bir görevi ifa ediyorsunuz. Ben fazla sözü uzatmak istemiyorum, Sayın Kaymakamımıza sözü bırakmak istiyorum. Sizlerin huzurunda da bu vesileyle Kaymakamımıza teşekkürü borç biliyorum. Her konuda bizlerin yanında olmuştur” dedi.

İlçe Kaymakamı Yasin Öztürk ise konuşmasında “İlçe Müftümüze, camilerimizde bizlere önderlik eden değerli din görevlilerimize, müezzinlerimize, vaizlerimize ve Kur'an kursu öğreticilerimize teşekkür ediyorum bu vesileyle “Camiler ve Din Görevlileri” haftanızı kutluyorum, bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.