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04 Aralık 2017 10:32

Akçokaca’da Engelliler günü halaylarla kutlandı

Akçakoca Sakatlar Derneği tarafından 3 Aralık engelliler günü nedeniyle eğlence düzenledi.

Akçokaca’da Engelliler günü halaylarla kutlandı

04 Aralık 2017 10:32


Akçakoca Belediyesi Nikah salonunda düzenlenen etkinliğe Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Başkan yardımcısı Ali Direk katıldı. Akçakoca Sakatlar Deneği Başkanı Emin Belli program öncesi günün önemine ilişkin konuşmasını yaparak 10 Engelliye tekerlekli sandalye verileceğini açıkladı.


Başkan Yemenici, yaptığı konuşmasında Akçakoca’da engellilerin engellerini kaldırmak için ellerinden gelen tüm gayretleri gösterdiklerini belirtti. Konuşmaların ardından 10 engelli kişiye tekerlekli sandalyeler verilmesinin ardından halaylar çekildi çeşitli oyunlar oynandı.




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