Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 15:17

Akıllı sayaçlarınızı mutlaka kontrol edin

Düzce Belediyesi dokuz günlük Kurban Bayramı tatili boyunca su kesintisi ve mağduriyet yaşanmaması için vatandaşları uyardı.

Akıllı sayaçlarınızı mutlaka kontrol edin

17 Ağustos 2018 15:17


Düzce Belediyesi Akıllı Su Sayacı kullanan vatandaşları Kurban Bayramı tatili öncesinde uyardı. Tati,l süresince su kesintisi yaşanmaması ve mağduriyetlerin ortaya çıkmaması için sayaç kartlarındaki su rezervinin kontrol edilmesine vurgu yapılan yazılı açıklamada “vatandaşlarımızın dokuz günlük tatil boyunca zor durumda kalmamaları adına sayaçlarını ve su yükleme kartlarını kontrol ettirmeleri gerekmektedir. Düzce Belediyesi Su Ödeme vezneleri 20 Ağustos Pazartesi (Arefe Günü) öğle saatine kadar hizmet verecektir. Ayrıca belediye hizmet binası içinde bulunan otomatik su yükleme aracını da tatil boyunca avans suyunuzu yüklemek amacıyla kullanabilirsiniz. Ancak bu tarihten itibaren tatil bitimine kadar akıllı su kartlarına su yükleme imkanları bulunmayacağından vatandaşlarımızın dikkatli olmasını rica ederiz” denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç