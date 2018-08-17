Akıllı sayaçlarınızı mutlaka kontrol edin

Düzce Belediyesi Akıllı Su Sayacı kullanan vatandaşları Kurban Bayramı tatili öncesinde uyardı. Tati,l süresince su kesintisi yaşanmaması ve mağduriyetlerin ortaya çıkmaması için sayaç kartlarındaki su rezervinin kontrol edilmesine vurgu yapılan yazılı açıklamada “vatandaşlarımızın dokuz günlük tatil boyunca zor durumda kalmamaları adına sayaçlarını ve su yükleme kartlarını kontrol ettirmeleri gerekmektedir. Düzce Belediyesi Su Ödeme vezneleri 20 Ağustos Pazartesi (Arefe Günü) öğle saatine kadar hizmet verecektir. Ayrıca belediye hizmet binası içinde bulunan otomatik su yükleme aracını da tatil boyunca avans suyunuzu yüklemek amacıyla kullanabilirsiniz. Ancak bu tarihten itibaren tatil bitimine kadar akıllı su kartlarına su yükleme imkanları bulunmayacağından vatandaşlarımızın dikkatli olmasını rica ederiz” denildi.