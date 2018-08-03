Akın Tatoğlu’undan Başkan Yiğit’e ziyaret

Karadeniz Ereğli’de faaliyet gösteren Bölge ve Ülkenin önde gelen yassı metal işletmelerinden Tat Metal Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Akın Tatoğlu, Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit’i ziyaret etti.

Tatoğlu, “Muzaffer Yiğit Başkanımızın çalışmalarını takdirle izliyoruz. Kendisi Ereğli’de yaşamış ve Erdemir’de çalışmış, sanayicinin derdini iyi bilen bir yönetici olması hasebiyle bölgeyi yakından tanıyor. Bölgenin sorunlarını ve alınan mesafeleri biliyor. Başkanımız konulara vakıf olduğu için takdirleri bizim için çok değerli ve onur vericidir. Ayrıca, Ereğli’den gelip ilçesini bu güzelliklere kavuşturduğu için de yöre insanı ve Ereğlili olarak teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yiğit’te, duyduğu sorumluluk gereği bölge için 24 saat görev yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Başkan Yiğit, “Akın Tatoğlu’nun ziyareti de benim için aynı anlamı ifade eder. Tat Metal ve Akın Tatoğlu, Türkiye’nin ve sanayimizin önemli bir değeridir. Başarılı faaliyetlerini, yeni yatırımlarını, oluşturduğu istihdam ve katma değeri ülkemizin bir yüz akı olarak değerlendiriyoruz ve onurla, gururla izlemekteyiz. Bu ziyaretin benim için özel bir anlamı olduğu düşünüyorum” diye konuştu.

“Şirin bir turizm beldesinde gibiyiz”

Başkan Yiğit ve iş adamı Tatoğlu, politik, ekonomik ve sosyal gelişmelerin değerlendirildiği sohbetin ardından birlikte ilçeye yapılan yatırım ve hizmetleri yerinde görerek fikir alışverişinde bulundular. İlçeyi gezdikçe şaşkınlığını gizleyemeyen İşadamı Tatoğlu “Şehri kısaca gezdik. Trafik ışıklarından, MOBESE kamaralarına, yönlendirme tabelalarından, yollarına ve doğal güzelliklerine kadar gerçekten alt yapısı tamamlanmış, güvenli ve şirin bir turizm beldesinde gibiyiz. Bu güzellikleri tüm bölge halkının gelip yerinde görmesini isterim” değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaret, ilçenin önemli turizm değerlerinden Sarıkaya mağarası gezisi ile devam etti.