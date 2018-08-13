Alacak verecek kavgasında kan aktı

Jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda vuran şahsı yakalarken, öldürülen kişinin alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavga sonucu vurulduğu ortaya çıktı.

Düzce’de Kent Ormanı mesire alanı yanından geçen Esentepe köyüne giden yol üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda köye giden vatandaşlar 81 EE 716 plakalı araç içinde bir şahsın yatmakta olduğunu fark ettiler. Aracın ön camında da kurşun izleri olunca vatandaşlar hemen jandarma ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda ölen şahsın M.Yılmaz olduğunu belirlediler. Yılmaz’ın göğsünden ve ayağından vurulduğunu belirleyen jandarma ekipleri bölgede yaptıkları çalışma sonucunda, Yılmaz’ı vuran M.Ü.’yü de olay yerine yakın bir bölgede kaçmaya çalışırken yakaladı. M.Ü.’nün M.Yılmaz’ı alacak verecek kavgası sonrasında vurduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından M. Yılmaz’ın cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.