Alagöz “Kültürel etkinliklerin vergi yükü hafiflesin”

Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Konferans Salonunda gerçekleştirilen İletişim Ekimi programının son gününde Yazar Can Yılmaz ve Ünlü oyuncu Zafer Algöz konuk oldu.

Yazar Can Yılmaz, konuşmasında sosyal medyadan yapılan eleştirilerin herhangi bir kıymetinin olmadığını işaret ederek “Yazarın kendisiyle ilgili bir durum. Bazı yazar, çizer kendisini salt sosyal medyada var olmak için konumlayabilir. Onun için sosyal medyada ona laf atılması ona eğlenceli gelebilir. Çünkü adamın mantığı salt orada var olmaktır. Edebiyat dünyasına kazınmak gibi bir derdi olmayabilir. Onun için bir derdi yoktur. Ama bizim iletişimimiz daha çok kitap fuarlarında oluyor. Bizim kitaplarımızın sosyal medyada çok fazla parça, pinçik edildiği yok. Birkaç söyleyenler oluyor ama biz cevap vermediğimiz için ikinci mesajda kesiliyor. Örneğin bir adam Ara Güler'in çektiği bir fotoğrafı eleştiriyor kim ki bu demiyoruz. Altına devam ediyor. Çığ gibi büyüyüp 11 yaşındaki çocuğun Ara Güler hakkında söylediği bir laf saçma sapan bir yere gelip bir finale bağlanıyor ve Ara Güler çok kötü bir adammışa kadar gidebiliyor. Benim kitaplarımla ilgili veya yaptığımız diğer işlerle ilgili sosyasl medyada ki iletişimin açıkça söylemek gerekirse pek bir kıymeti yok” dedi.

Ünlü tiyatro sanatçısı Zafer Algöz ise iletişim konusunda teknolojinin getirdiklerine değindi. Algöz, “İletişim meselesine bakarsak insanlığın geldiği nokta teknoloji sayesinde hayal edilemeyecek bir noktaya geldi. Bunan 20 sene önce Amerika'da yaşayan bir arkadaşım Türkiye'ye geldiğinde bana internet diye bir şey çıkacak dedi. Sonradan bunun avuç içi kadar cep telefonlarına kadar ineceğini hayal edemezdik” dedi.

Algöz ayrıca, sanatsal faaliyetlerde vergi yükünün hafifletilmesi gerektiğine belirterek “Ne demek eğlence vergisi? Mesela annemle tiyatroya gittik ama çok ağladık ona ne vergisi vereceğiz? Ağlamakta eğlence olarak kabul ediliyor demek ki. O anlamda gerçek böyle kitap sektöründe, sinema gibi, tiyatro gibi konserler gibi gençlerin gidip takip edecekleri etkinliklerde vergi yükünün azaltılması lazım ki gençlerimiz o tip faaliyetlerden faydalanırken onlarında yükü hafiflesin” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ise iki ünlü isim üniversitesi öğrencileri için kitaplarını imzaladılar.