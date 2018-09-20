Ali hamza parkında temizlik çalışması

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Konuralp Ali Hamza Parkı'nda ağaç budama ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirildi.

Çalışma hakkında bilgiler veren Düzce Belediye Başkanı Dursun AY "Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz Konuralp Ali Hamza Parkı'nda ağaçların gelişimlerini kuvvetlendirip, sağlıklı kılmak için kuru dalları budamak üzere çalışma başlattı. Bu çalışma ile hem ağaçlarının sağlıklı bir şekilde yaşamasını hem de şekil yapısını koruyarak daha güzel görünmesini sağlıyoruz. Çalışmalarımız kent merkezimizde ve parklarda devam edecek" dedi.