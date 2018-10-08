Amatör Spor Haftası renkli görüntülerle başladı

Amatör Spor Haftası etkinlikleri Düzce'de başladı. Protokol Üyeleri ve sporcuların katılımıyla Düzce Belediyesi önünden başlayan yürüyüş Anıtpark Meydanında son buldu.

Her Yıl Ekim ayının ilk haftasında kutlanan Amatör Spor Haftası Etkinlikleri 81 ilde olduğu gibi Düzce'de de başladı. Programa Düzce Vali Yardımcısı, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, ASFK Düzce Şubesi Başkanı ve MHP Düzce Belediye Başkan Aday Adayı Erdoğan Bıyık ve protokol üyeleri katıldı.

Amatör Spor Haftası Etkinlikleri Düzce Belediyesinin önünden başlayan ve Anıtpark Meydanına kadar devam eden yürüyüş ile başladı. Anıtpark Meydanında program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Kutlama etkinlikleri protokol üyeleri tarafından yapılan konuşmalarda devam etti.

ASFK Düzce Şubesi Başkanı ve MHP Düzce Belediye Başkan Aday Adayı Erdoğan Bıyık programda yaptığı konuşmasında ülkenin geleceği olan çocukların ve gençlerin spora yöneltilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Bıyık “Amatör Spor Haftası Etkinliklerini her yıl olduğu gibi bu yıl da coşku içinde kutlamaya başladık. 8-12 Ekim (2018)Tarihleri arasında kutlanacak olan Amatör Spor Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler yapılacak. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Düzce Şubesi olarak da bizler bu etkinlikleri verimli bir şekilde yapılmasını sağlayacağız. Sporun her alanda etkisi olduğunun bilinmesini istiyorum. Spor ile uğraşan çocuklarımız ve gençlerimiz kötü alışkanlıklardan uzak duruyor. Bu nedenledir ki spor ülkemizin geleceğidir. Anne ve babaların çocuklara sporu küçük yaşta aşılamaları gerekiyor. Burada bizlere düşen payda ise ülkenin geleceği olan çocuklarımıza spor yapmaya imkan sağlayacak gerekli alt yapıyı yapmaktır. Bunu da Düzce'yi yöneten idareciler ve siyasiler ortak bir çatı altında bir araya gelerek yapması gerekiyor. Bizler ASFK olarak üzerimize düşeni bu zamana kadar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Sporun sadece Amatör Spor Haftasında değil 365 gün yapılması gerekiyor. Çocuklarımızı, Gençlerimizi ve tüm halkımızı spor alanlarına gitmeleri konusunda çağrıda bulunarak daha sağlıklı ve huzurlu bir toplum olmaya davet ediyorum. Düzenlenen programımıza katılan siz değerli katılımcılara teşekkür ederek konuşmama son veriyorum” şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, “Amatör Spor Haftası Etkinlikleri 81 ilde olduğu gibi Düzce'de de başladı. Gençlerin sporu seven bireyler olarak yetiştirilmesi gerekiyor. Ülkemizde ve Düzce'mizde spor kültürünü yayarak geliştirmemiz gerekiyor. 7'den 70'e herkesin spor yapabilecek, spor tesislerini kullanabilecek bir ortam oluşturuyoruz. Düzenlenmiş olan programda bizleri yalnız bırakmayan Düzce Valimiz, Düzce Belediye Başkanımız ve ASFK Düzce Şube Başkanı Erdoğan Bıyık'a teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından genç sporcular tarafından hazırlanan gösteriler ile devam eden program Düzce Belediyesi Basketbol Takımlarının gösterileri ile devam etti.

Basketbolcuların gösterilerinin ardından protokol üyelerinin basketbol sahasına inmeleri ve basketbol topunu potaya atmaları renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.