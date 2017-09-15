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15 Eylül 2017 18:24

Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele için faydalı böcek üretim merkezi kurulacak

Düzce’de Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele noktasında bilinçlendirme çalışmaları yapılacak, ayrıca faydalı böcek üretim merkezi kurulacak.

Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele için faydalı böcek üretim merkezi kurulacak

15 Eylül 2017 18:24


Düzce’de yaz aylarında özellikle fındık ve dut ağaçlarını yuva edinen Amerikan beyaz kelebekleri evlere kadar girince mücadele ile ilgili olarak Düzce Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında toplantı yapıldı. Toplantıya Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, ilgili kurum yetkilileri ve oda temsilcileri katıldı.


Mücadele ile ilgili olarak çeşitli kararlar alındı. Toplantıda alınan kararlar yazılı olarak bildirildi. Buna göre, “Amerikan Beyaz Kelebeği Eylem Planı oluşturulması ve eylem planının takibi amacıyla Amerikan Beyaz Kelebeği Koordinasyon Merkezi kurulması kararı alındı. Kurulacak merkez ile Amerikan beyaz kelebeği ile mücadelenin etkinliği ve verimliliğini artırmak için belediyeler, üniversitemiz ve kamu kurumlarının koordineli bir şekilde çalışması sağlanacaktır. Toplantıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Düzce Belediye Başkanlığı, Düzce Üniversitesi Rektörlüğü ve Ziraat Odaları ile birlikte koordineli bir şekilde çalışarak etkin bir mücadele stratejisi geliştirilecek. Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında Düzce Üniversitesi tarafından tespit edilen ilaçlama zamanının yazılı ve görsel materyaller ve medya aracılığıyla vatandaşlara duyurulması, ayrıca köylerdeki ilan panolarına konulmak üzere Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele konunda afişler asılacak. Yine bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında yapılacak toplantılara, ilçelerden de geniş katılım sağlanarak (Kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar, ilgili STK’lar) Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele konusunun genişletilmesi ve seminer, çalıştay vs. etkinliklerle kamuoyunda farkındalık oluşturulması, vatandaşların, fındık, mısır gibi ekonomik değeri olan tarım ürünlerinin yanı sıra kendi arazilerinde bulunan bütün ağaçları da ilaçlamaları konusunda teşvik edilmesi, Faydalı Böcek Üretim Merkezinin Düzce Belediyesi koordinasyonunda kurulması kararı alındı” denildi.




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