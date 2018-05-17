Amerika’nın en iyi kanser merkezinden kabul aldı

Öğr. Üyesi Merve Alpay, kanser teşhis ve tedavisinde dünyanın önde gelen ve Amerika’da ilk sırada yer alan MD Anderson Kanser Merkezi’nden uluslararası kabul aldı.

TÜBİTAK desteğiyle 1 yıllık bir araştırma görevi yürütecek olan Dr. Öğr. Üyesi Merve Alpay, laboratuvar deneyimlerinin artması ve araştırma projelerinin Düzce Üniversitesi bünyesinde yeni açılımlar getirmesi amacıyla yaptığı başvurunun kabul edildiğini ifade etti.

Kanser teşhis ve tedavisinde büyük aşamalar kaydetmiş bir merkezde çalışma fırsatı yakalamanın, hem bireysel anlamda, hem de ülkemizde bu konuda araştıran diğer alanlara yol göstereceğini dile getiren Alpay; MD Anderson Kanser Merkezi’nde Li laboratuvarında çalışma ekibine dahil olmanın, kanser görüntüleme ve teşhis alanında yeni tekniklerin öğrenilerek proje işbirliklerinin sürdürülmesi, uygulamaların Türkiye’de rutin hale getirilerek üniversite/akademi adına vizyon değerinin genişletilmesi açısından da önemli olduğunu vurguladı.

MD Anderson Kanser Merkezi’nin, Teksas Üniversitesi’nin Houston şehrinde bulunan bir medikal kompleksi olduğunu belirten Merve Alpay, Amerika’da en önde gelen kanser araştırmalarının ve klinik tedavilerinin yapıldığı bu merkezin, dünyada kanserden korunma, yeni terapi yöntemlerinin denenmesi hususunda öncül olduğunu, laboratuvar altyapısı ve klinik onkoloji birimleri ile Amerika’nın en iyisi olarak kabul edildiğini sözlerine ekledi.

MD Anderson Kanser Merkezi’nde, yılda 700 milyon doların sadece kanser araştırmaları için harcandığına dikkat çeken Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, merkezde yaklaşık 20 bin kişinin çalıştığını, bünyesinde 86 anabilim dalı, 30 araştırma merkezi ve 20 program yer aldığını ifade etti. Teksas Medikal Kampüsü’nün, hasta bakım üniteleri, temel bilimler ve translasyonel araştırma merkezleri ile dünyanın en büyük sağlık alanlarından biri olduğunu dile getiren Alpay, yürütülen uluslararası işbirlikleri ile ilerleyen dönemlerde, Türkiye’deki kanser temel bilim araştırmacılarına yön göstereceğini ve hastalar için yeni tedavi olanakları sunmayı amaçladığını belirtti.

Bu saygın merkezin tanınmış bir bilim insanından kabul almış olmanın kişisel gelişimime önemli katkı sağlayacağını, Tıp Fakültesi’ne ve Düzce Üniversitesi’ne de prestij kazandıracağını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Merve Alpay, Li Laboratuvarında, Kanser Nanoteknoloji ve Moleküler Görüntüleme Merkezinin sorumlu araştırmacısı olduğunu ve MD Anderson Kanser Merkezi Onko-Diagnostik Biriminin en önde gelen isimleri arasında yer aldığı bilgisini de paylaştı. Görev yapacağı laboratuvarda, tümör ayırıcı tanı, nano görüntüleme sistemleri ve kanser terapisi alanında çalışmaların olduğunu söyleyen Alpay, çalışmalarının son zamanlarda hücrelerin metastatik kapasiteleri ve kanser hücrelerinin gen terapisi üzerine yoğunlaştığını söyledi.

Planladıkları araştırmada, epigenetik programlama ile hedef dokuda kanser hücrelerinin anjiyogenik potansiyellerini durdurma konusu üzerinde çalışılacaklarına işaret eden Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, Türkiye’de kanser hücre davranışları üzerine çalışmanın, kök hücre araştırmaları yapmanın, kanser tedavisinde moleküler terapi kullanımını sağlamanın ve bu konuda uzmanlaşmak isteyen bir araştırmacı olmayı amaçlayan biri olarak MD. Anderson Kanser Merkezinde bulunmanın; nanoreseptörler ve kanser diagnoz konusunda deneyimi yönüyle merkezde bilinen araştırmacılar arasında bulunarak ekipte yer almanın akademik kariyerine eşsiz deneyim katacağını ifade etti.