Analig judo müsabakaları sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü faaliyeti olan Judo Anadolu Yıldızları ligine 10 il toplamda 200 sporcu idareci ve antrenör katıldı.

Amasya, Çorum, Kastamonu, Samsun, Sinop, Karabük, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Düzce illeri sporcuları kıyasıya mücadele etti.

Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü Nermin Alayıldız ve Ayhan Alayıldız önderliğinde müsabakalara katılan Düzce Judo Takımı Erkeklerde birinci Kızlarda ise ikinci oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Spor Şube Müdür Vekili Faruk Çelik takdim etti.