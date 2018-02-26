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26 Şubat 2018 12:45

Analig judo müsabakaları sona erdi

Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Müsabakaları hafta sonu Düzce 18 Temmuz Spor Salonu’nda yapıldı.

Analig judo müsabakaları sona erdi

26 Şubat 2018 12:45


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü faaliyeti olan Judo Anadolu Yıldızları ligine 10 il toplamda 200 sporcu idareci ve antrenör katıldı.


Amasya, Çorum, Kastamonu, Samsun, Sinop, Karabük, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Düzce illeri sporcuları kıyasıya mücadele etti.


Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü Nermin Alayıldız ve Ayhan Alayıldız önderliğinde müsabakalara katılan Düzce Judo Takımı Erkeklerde birinci Kızlarda ise ikinci oldu.


Dereceye giren sporculara ödüllerini Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Spor Şube Müdür Vekili Faruk Çelik takdim etti.




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