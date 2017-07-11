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11 Temmuz 2017 12:58

Ankara caddesi asfaltlanıyor

Daha modern ve kullanışlı yollar için çalışmalarını sürdüren Akçakoca Belediyesi tüm ekipleriyle çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ankara caddesi asfaltlanıyor

11 Temmuz 2017 12:58


Yapılan planlamalar doğrultusunda ulaşımı rahatlatmak ve güvenli hale getirmek için altyapı çalışmaları tamamlanan sokaklar kent kimliğine yakışır hale getiriliyor. Bu çerçevede ilçe genelinde Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ankara caddesinde gerçekleştirdikleri duvar yapımının ve kaldırım çalışmalarının ardından sıcak asfalt çalışmalarına başladı.


Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici çalışmaların ilçe genelinde son hızla devam ettiğini belirterek, "Halkımıza layık olmak onların yaşamlarını kolaylaştırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimiz için birçok alanda hizmet ürettik ve üretmeye de devam ediyoruz. Ankara caddesinde devam eden asfalt çalışmalarının yanı sıra ilçe genelinde kilitli parke, bordür yapım çalışmaları da devam ediyor. Bizler mahallelerde yaptığımız yol çalışmalarıyla ara sokaklar da dahil bozuk yol kalmamasına özen gösteriyoruz” dedi ve gelişmenin en önemli ayağının yollar olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici yol çalışmalarına önem verdiklerini belirterek yapılan çalışmaların Akçakoca’ya daha çağdaş ve güzel bir görünüm kazandırılacağını belirtti. Hizmetlerin vatandaşların talepleri doğrultusunda yapıldığını belirten Başkan Yemenici "Halkımızla birlikte onlardan aldığımız güçle daha birçok başarılı çalışmaya imza atacağız" diye konuştu.




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