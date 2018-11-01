Annem varsa bende varım

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Düzce Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Kitap Okuma Zevki-Yazı Yazma Becerisi ve Değerler Eğitimi "Annem Varsa Ben de Varım" projesinin 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı tanıtım toplantısına katıldı.

Düzce Belediyesi Kültür merkezinde düzenlenen tanıtım toplantısına; Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, İl Milli Eğitimi Müdürü Murat Yiğit, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İlçe Kaymakamları, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler de katıldı.

Okuyan, sorgulayan, sentezleyen, doğru karar verebilen, üreten ve inandığı değerlerden vazgeçmeyen, erdemli bir nesil yetiştirmek ve geleceği bugünden inşa edebilmek amacıyla uygulanan proje kapsamında 2016-2017 Eğitim öğretim yılı 3. Ve 4. Sınıflara 9875 kitap 2017-2018 Eğitim öğretim yılı 3, 6, 7, 9 ve 10. Sınıfta okuyan 37.000 öğrenciye kitap 2018-2018 Eğitim öğretim yılı 3, 6, 9, ve 11. Sınıfta okuyan 19.950 öğrenciye kitap dağıtıldı.

Vali Dr. Zülkif Dağlı yaptığı açıklamada; "Annem Varsa Ben de Varım" projesinin 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı tanıtım toplantısında yaptığı konuşmasında;“Bu proje 2017 yılı Şubat ayında bir hikâye gibi başladı aslında. Baştan hikâye gibiydi bu iş olur mu olmaz mı İlhan hocamla Milli Eğitim müdürümüzle konuşurken olgunlaştı ve Mart ayı gibi 10 bin kitabımızı ilkokul 3. ve 4. Sınıf öğrencilerimize dağıttık. 3 aylık sonuçlara baktığımızda gayet iyi gidildiğini ilgi gördüğünü öğrencilerimizden ve ailelerimizden hissettik. 2017-2018 yılı itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimize yaymak suretiyle projemizi geliştirdik. Sayın Bakanımızın bu bir Türkiye projesi olsun talebi vardı. Projenin ilk açılışında bakan yardımcımız teşrif etmişlerdi. Daha sonra Sayın Bakanımızın teşrifi ile kampanyamızı çalışmamızı devam ettirmiştik. Bu proje adım adım Türkiye projesi olacaktır. Önce Milli Eğitim Bakanımızın talimatı ile kendi ili olan Sivas ilinde projemiz uygulandı. Ardından Bitlis ilinde uygulandı. Diğer illerden de talepler gelmeye başladı. Bu proje Düzce Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve yazarımız ile yaptığımız işbirliği ile yapılan projedir. Bu çalışmanın başarıya ulaştığını görüyoruz. Bu yıl itibari ile toplam 65 bin kitabı biz dağıtmış oluyoruz. Baktığımızda geçtiğimiz yıl öğrencilerimizin ve annelerimizin 600 binin üzerinde kitap okuduklarını görünce gerçekten gurur verici bir çalışma olduğunu anladık. Bu işte en fazla emek annelerimizin, çocuklarımızın ve öğretmenlerimizindir. Milli Eğitim Müdürümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürlerimiz, okul müdürlerimiz, değerli yazarımız İlhan hocamızın emekleri yadsınamaz. İnşallah bu çalışmamız hep birlikte el birliği ile özellikle annelerimizin desteği ile bu yıl babalarımızda katacağız. Bu yıl ödüllendirme yöntemini de arttıracağız. Çünkü öğretmenlerimizin çok gayretleri var bu konuda, okul müdürlerimizin gayretleri var. Yılsonunda başarılı olan öğretmenlerimiz ve müdürlerimize başarı belgesi vereceğiz. Çalışmamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Okuma zevkini çocuklarımıza gençlerimize annelerimize ve adım adım tüm ailelerimize ulaşmasını temenni ediyorum.” İfadelerinde bulundu. Program sonunda Vali Dr.Zülkif Dağlı ve protokol üyeleri tarafından proje kapsamında öğrencilere kitap dağıtımı gerçekleştirildi.