Annesini bu hale getirdi

Olay 13 Haziran 2017 günü Düzce’nin Çilimli ilçesi Yeni Vakıf köyünde meydana geldi. Ruhsal durumu bozuk olan ve Bolu Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören ve 33 yaşındaki Güray Tunç, bir anlık kendini kaybetmesi sonucu felçli olan annesi Nevin Tunç’u (62) balkondan atarken, babası Gaffur Tunç’u (61) darp etmişti. Beton zemine kafa üstü düşen anne feci şekilde yaralanmış baba ise aldığı darbeler sonucunda hastanede tedavi altına alınmışlardı. Tedavileri tamamlanan ve taburcu olan anne baba evlerine geldiler.

Felçli olan anne Nevin Tunç, evladının tedavi ettirilmesini isteyerek “Babasının boğazına sarıldı. Bende balkonda ki direğin yanına geldim. Ne yapıyorsun dediğimde beni ensemden tuttuğu gibi fırlattı attı. ‘Akşama kadar burada yat’ dedi ve gitti. Baş aşağı düştüm. Kafamda hep yaralar var. Oğlumun tedavi edilmesini istiyorum. Korkudan gece yatamıyorum. Allah korusun gece gelir boğazımı sıkar ben kalkamam” diye konuştu.

Baba Gaffur Tunç’ta çocuğunun tedavi edilmesini talep ederek “Annesi ile durukken bir anda hopladı ve annesini balkondan aşağı attı. Bu kadın zaten felçli, 6 senedir bulaşığını falan ben yıkıyorum. Atınca bana da daldı. Kapışmaya başladık. Beni de itti. ‘Sen akşama kadar yat’ dedi ve gitti. Ben hemen ambulansa haber verdim. Öldü zannettim. Devletten acilen bu çocuğu almasını bekliyorum. Durum zaten savcılığa intikal etti. Savcılık jandarma kontrolünde bunu Bolu Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürmesi lazım. Benim devletten tek isteğim bu. Daha önce de Bolu Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde 2 aya yakın tedavi gördü. Ben kendim götüremiyorum. O zaman hırslanıyor. Zorlamaya kalksam bana yapacaklarını Allah bilir. Bu çocuk aç ve öyle geziyor” ifadelerinde bulundu.