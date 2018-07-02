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02 Temmuz 2018 15:18

Arapçiftliği Mahallesi asfaltına kavuştu

Düzce Belediyesi ‘Her sokağa asfalt’ anlayışı ile sürdürdüğü asfaltlama çalışmasına Arapçiftliği mahallesinde devam ediyor.

Arapçiftliği Mahallesi asfaltına kavuştu

02 Temmuz 2018 15:18


Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Dört faklı ekiple yürütülen çalışmalar kapsamında Arapçiftliği’nde mahalleler asfaltlanıyor. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın da belirttiği gibi şehir merkezinde asfaltsız sokak kalmayacak anlayışı ile uygulanan çalışma planı ile merkez başta olmak üzere çevre mahallelerin de talepleri karşılanacak. Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada “merkeze bağlı mahallelere asfaltlama yapılması için oluşturulan çalışma planı dahilinde ekiplerimiz bugüne kadar yaklaşık 50 bin ton asfalt serdi. Bu çalışmalar kapsamında Düzce’de asfalt ihtiyacı olan tüm cadde ve sokaklarda asfaltlama işlemimiz devam edecek” denildi.




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