Arapçiftliğinde yol açma çalışmaları sürüyor

Planlı kentleşme ve kontrollü şehir büyümesini sağlamak amacıyla Düzce'de büyük önem verilen imar planları çerçevesinde yeni yol açma çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Nüfusun belli oranının yaşam alanını oluşturan Arapçiftliği mahallesini çevresindeki mahallelere entegre etmek ve şehir merkezi ile ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yeni yol açma çalışmalarında sona yaklaşıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce kamulaştırılan alanlarda yol açma işlemi yapıldı. Çalışmalar hakkında yapılan açıklamada şehir merkezi ve çevresinde yeni ulaşım güzergahlarının oluşması bakımından büyük önem taşıyan çalışmaların çok kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.