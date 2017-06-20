DAGEM’de düzenlenen programa Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Yığılca Kaymakamı Furkan Sancaktutar, Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin ve öğrencilerin aileleri katıldı.

İlköğretim öğrencilerine yönelik arı, arı ürünleri ve arı-çevre ilişkisi ile ilgili eğitimlerin verildiği projenin ilk grup kapanış programında, öğrencilerin eğitimde gerçekleştirdikleri çalışmalar da sergilendi. Programın devamında öğrencilerden Deniz Doruk Özdoğan ve Melike Tuncel, arı eğitimiyle ilgili duygularını paylaştılar. Arılar hakkında birçok önemli bilgi edindiklerini ifade eden öğrenciler, artık arılardan korkmadıklarını belirterek eğitimcilere teşekkür ettiler.

Amaç çocuklara arıcılığı sevdirmek

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren DAGEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, gönülden ve yürekten çalışan proje ekibine teşekkür ederek sözlerine başladı. Arıcılıkla ilgili ilk veri tabanlarının oluşturulduğu dönemde, arıcılıkla uğraşanların yaş ortalamasının 50 ve üzeri olduğunu belirten Kekeçoğlu, bu yaş ortalamasını düşürmek ve çocuklara arıcılık sektörünü ve mesleğini sevdirmek için bu projeye başladıklarını dile getirdi. Kekeçoğlu, çocuklara yaşayarak arıları sevdirmek ve arıların toplum için ne kadar önemli olduğunu öğretmek için "Arı Biziz, Bal da Bizdedir" projesine devam ettiklerini söyledi ve “İnşallah projenin 10. yılındaki kutlamalarda da birlikte oluruz” dedi.

Kaymakamdan Bal Ormanı müjdesi

Yığılca Kaymakamı Furkan Sancaktutar, bu değerli projenin geçen yıllardaki projelerin devam niteliğinde olduğunu ifade ederek çocuklardaki heyecanı görmenin mutluluk verici olduğunu belirtti. Yığılca’da arıcılıkla ilgili faaliyetlerin her yıl devam ettiğine işaret eden Sancaktutar, bu yıl “Bal Ormanı” projesini hayata geçireceklerinin müjdesini verdi. Ağustos ayında başlayacak projede, arıcılara tüm imkanların sağlanacağına dikkat çeken Sancaktutar, Düzce Üniversitesi’nin ve DAGEM’in projenin en önemli ayaklarını oluşturduğunu sözlerine ekledi. Bal Ormanı projesinde organik üretim yapılacağını söyleyen Sancaktutar, çalışmaların bilimsel olarak daha ileri seviyeye ulaşması için Düzce Üniversitesi akademisyenlerinden de faydalanacaklarını dillendirdi. Arıcılığın arı ve baldan ibaret olmadığının altını çizen Yığılca Kaymakamı, polen, arı sütü ve propolis gibi yan ürünlerin de önemli olduğunu söyleyerek Yığılca’da arıcılığın daha da gelişeceğine vurgu yaptı. Arı Biziz, Bal da Bizdedir projesinde geleceğin arıcılarının yetişeceğini belirten Furkan Sancaktutar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Rektör “Önemli bir gelir kaynağı”

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Arı Biziz, Bal da Bizdedir projesinin kurumsallaştığını söyleyerek DAGEM ekibine teşekkür etti. Uzun yıllar boyunca ihmal edilen arıcılığın, şu an bölgede çok önemli bir geçim kaynağını haline geldiğine dikkat çeken Rektör Çakar, hem Yığılca’da yapılan çalışmaların hem de arıcılıkla ilgili akademik faaliyetlerin ilçedeki arıcılığı geliştirdiğini ifade ederek Düzce Üniversitesi’nin, bölgesel kalkınma odaklı çalışmalarında arı ürünlerinden faydalanacağını dile getirdi. Projedeki çocuklara ve ailelerine teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, çocukların arılarla dost bir yaşam sürmesini temenni ederek sözlerini sonlandırdı.

Açılış konuşmalarının sonrasında Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Müslüm Akdemir ve öğrencilerin birlikte besteledikleri “Tarlacı Arı” şarkısı öğrenciler tarafından başarıyla seslendirildi.

"Arı Biziz, Bal da Bizdedir" projesinin ilk grup kapanış programı, sertifika töreninin ardından son buldu.