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Arıtma tesisinin bakımları yapıldı

Düzce Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisinde haftalık bakım çalışmaları yapıldı.

Arıtma havuzlarında ve makinelerde yapılan bakım ile sistemdeki sorunlar giderildi.


Düzce Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisinde haftalık inceleme ve bakım çalışması yapıldı. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı bakım çalışması ile tesisin çalışma sistemi ayrıntılı olarak incelendi ve aksaklıklar giderildi. Atık suların toplandığı havuzlarda da inceleme yapan ekipler haftalık olarak düzenli şekilde sistemin tarandığını ve incelendiğini belirtti. Atık suyun arıtılmasında kullanılan cihazların da incelendiği bakım çalışması her hafta belirlenen günlerde yapılıyor.

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