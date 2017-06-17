Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2017 13:01

Arızalı tırı çekiciyle çaldılar

Düzce Akçakoca Karayolu üzerinde arıza yapan tır aracını geri geldiğinde yerinde bulamadı.

Arızalı tırı çekiciyle çaldılar

17 Haziran 2017 13:01

Tır çekicisinin başka bir çekici ile çalındığı ortaya çıktı.


Edinilen bilgilere göre, Elazığ ilinde bir nakliyat firmasına ait olan tırın sürücüsü K.K. kullandığı araç arıza yapınca Akçakoca Karayolu üzerinde bırakarak tamirci çağırmaya gitti. Şoför tamirciyi alıp gelene kadar, tırın çekicisi yerinden kayboldu. Tırı bıraktığı yere geldiğinde aracını bulamayan sürücü K. K. durumu polis ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine harekete geçen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemelerde tır çekicisinin başka bir çekici ile çalındığı ortaya çıktı. Yapılan aramalarda tır çekisi Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan hurdacılar sitesinde terk edilmiş halde bulundu. Polis ekipleri tır çekicisini sahibine teslim ederken, tırı çalan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
23
°
C
  • Pazar
    23°C
  • Pazartesi
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    26°C
DÜZCE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:55
  • Güneş :05:16
  • Öğle :13:08
  • İkindi :17:08
  • Akşam :20:37
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!