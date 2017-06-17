Tır çekicisinin başka bir çekici ile çalındığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Elazığ ilinde bir nakliyat firmasına ait olan tırın sürücüsü K.K. kullandığı araç arıza yapınca Akçakoca Karayolu üzerinde bırakarak tamirci çağırmaya gitti. Şoför tamirciyi alıp gelene kadar, tırın çekicisi yerinden kayboldu. Tırı bıraktığı yere geldiğinde aracını bulamayan sürücü K. K. durumu polis ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine harekete geçen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemelerde tır çekicisinin başka bir çekici ile çalındığı ortaya çıktı. Yapılan aramalarda tır çekisi Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan hurdacılar sitesinde terk edilmiş halde bulundu. Polis ekipleri tır çekicisini sahibine teslim ederken, tırı çalan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.