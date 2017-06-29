Arkadaşının yerine sınava giren şahıs yakalandı

Olay Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’nda bulunan elektronik sınav salonunda meydana geldi. Ehliyet almak için sınava girmesi gereken M. Ö. yerine sınava arkadaşı Y. Y. girmek istedi. Joker olarak sınava girmeye çalışan Y.Y. sınav salonu görevlisi tarafından kimlik kontrolü sırasında yakalandı. Sınav salonunda sınav görevlileri tarafından yakalanan Y.Y. ve yerine girdiği arkadaşının çıkmasını bekleyen M.Ö. görevliler tarafından Düzce Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İki şahıs ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürdü.

Yetkililer ise Ankara’dan kamera ile sınav boyunca gözetlenen salonda başkasının yerine girmenin imkansız olduğunu belirterek, elektronik sınav merkezi açıldığı günde bu yana 4. Joker vakasının yakalandığını dile getirdiler.